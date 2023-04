No perder dignidad humana pide obispo a hondureños que no viven Semana Santa desde el cristianismo

Tegucigalpa – No perder la dignidad humana pidió hoy el obispo emérito de la arquidiócesis de la ciudad de San Pedro Sula, monseñor Ángel Garachana, a los hondureños que no viven la Semana Santa desde el sentido cristiano.

Recordó que el origen de la Semana Santa es la contemplación de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Sin embargo, la evolución ha transformado este tiempo en vacaciones y entretenimiento para muchos, agregó.

No obstante, señaló que quienes no viven la Semana Santa desde el sentido cristiano, no deben perder la dignidad humana embriagándose o con comportamientos inmorales.

Al menos, deben vivir la Semana Santa sin perder la dignidad humana, enfatizó.

Pidió oración por los sacerdotes del país para que sean fieles a esta vocación, una acción que refleja en la renovación de votos de los religiosos durante la Misa Crismal de este día.

Se debe trabajar por una Iglesia más santa y por una sociedad más justa, reflexionó el religioso.

Cabe señalar que, la clase burócrata del país goza de asueto durante toda la semana, mientras que los trabajadores lo hacen a partir de este miércoles.

Lo anterior provocó que desde la mañana de este día las terminales de buses luzcan abarrotadas por personas que buscan desplazarse con fines de turismo o visita familiar. (RO)