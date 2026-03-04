“No nos tardaremos en dar respuestas”: Ramiro Muñoz, al asumir DLCN

Tegucigalpa- Con un mensaje directo y contundente, el nuevo director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Ramiro Fernando Muñoz Bonilla, emitió sus primeras declaraciones tras ser nombrado en el cargo por el fiscal general Johel Zelaya, dejando claro que su gestión estará marcada por acciones firmes e inmediatas.

“Quiero agradecer a Dios y la confianza del señor fiscal general por considerarme para este cargo. No voy a decir qué voy a hacer, pero ustedes mirarán qué va a pasar en los próximos días”, afirmó Muñoz, adelantando que los resultados comenzarán a verse pronto.

“Honduras no puede ponerse de rodillas”

El funcionario advirtió que el narcotráfico es un “flagelo brutal” que amenaza la estabilidad del país si no se toman medidas a tiempo.

“Nuestras fronteras y nuestros pueblos tienen que ser protegidos. Si no actuamos ahora, mañana nos pueden poner de rodillas”, expresó con firmeza.

Muñoz subrayó que la lucha contra el crimen organizado no puede recaer únicamente en el Ministerio Público o en la DLCN, sino que requiere un compromiso conjunto del Estado.

“Esto no es una guerra solo del Ministerio Público. Aquí necesitamos el apoyo de todas las instituciones. Esta lucha no se gana sola”, enfatizó.

Llamado a instituciones y cooperación internacional

El nuevo director extendió una invitación a las agencias de países amigos para fortalecer la cooperación internacional y “poner a prueba” la capacidad de Honduras en la conducción de la lucha antidrogas.

Asimismo, hizo un llamado directo a jueces, fiscales y demás instituciones responsables de la soberanía, defensa y seguridad pública para coordinar esfuerzos y obtener resultados visibles en el menor tiempo posible.

“Tenemos la oportunidad de demostrarle a Honduras de qué lado estamos”, sostuvo.

Tres pilares inmediatos

Muñoz identificó tres prioridades fundamentales en esta nueva etapa: Los detectives de la DLCN, a quienes calificó como la pieza clave en las operaciones. Los fiscales, como acompañamiento esencial para consolidar casos sólidos. La confianza del pueblo hondureño, mediante resultados concretos y oportunos.

“En este país nos conocemos. Sabemos qué ocurre en cada departamento y quién se dedica a cada cosa. No creo que nos tardemos en dar respuestas”, puntualizó.

El general en condición de retiro concluyó reiterando su agradecimiento al fiscal general Johel Zelaya por la confianza y encomendando su gestión a Dios, asegurando que la institución entrará en una nueva etapa marcada por firmeza, coordinación interinstitucional y acciones contundentes contra el narcotráfico.LB