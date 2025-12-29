No nos obligue a actuar, advierte Espinoza a Redondo ante convocatoria de comisión permanente

Tegucigalpa – La diputada Maribel Espinoza lanzó una fuerte advertencia al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, luego que éste convocara para la tarde de este lunes a sesión de la comisión permanente. “No nos obligue a actuar”, expresó.

La congresista remarcó su advertencia: “Cuidado Luis Redondo, no nos obligue a actuar para mantener el orden Constitucional en el evento de que pretenda subvertir el orden constitucional”.

Aseveró que todo lo que Redondo hace “con ese remedo de comisión permanente, es ilegal”.

“Los diputados en el pleno ya tomamos la resolución correspondiente, por lo que la comisión especial nombrada por el CN tendrá que actuar de conformidad al mandato del pleno en caso de ser necesario”, explicó.

Remató su publicación afirmando: “Por lo visto la cúpula de Libre continúa con su afán de destruir el país”. JS

