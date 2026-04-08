“No nos los imaginábamos gobernando cuatro años más”, dice exrectora Julieta Castellanos sobre Libre

Tegucigalpa – No nos los imaginábamos gobernando cuatro años más, señaló hoy la exrectora Julieta Castellanos sobre el Partido Libre.

“Libre pagó una factura alta con el electorado, no nos los imaginábamos gobernando cuatro años más”, expresó.

Todo lo que vimos en los últimos cuatros años fue un estado al servicio de un partido político.

En ese contexto, externó estar de acuerdo con medidas propuestas recientes como eliminarla Comisión Permanente u otorgar facultades al Congreso Nacional para elegir al jefe de las Fuerzas Armadas.

No obstante, estas medidas deben ir más allá de una reforma al reglamento interno del Congreso Nacional, acotó.

Sin embargo, señaló que a su criterio el Congreso Nacional debe tener mucho más facultades para ser garante que no exista una concentración de poder.

En ese sentido, acusó que durante el último gobierno se observó concentración de poder y excesivo control de parte del partido en el gobierno.

Insistió que el pueblo hondureño no se imaginaba cuatro años más de gobierno de parte del Partido Libre. (RO)