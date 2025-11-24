Frase del día“No nos dejemos esclavizar por reyezuelos, si nos dominan y no los dejan vivir plenamente no son reyes, son esclavizadoras, esas promesas falsas con frecuencia dejan sentimientos de vacío y de gran frustración y sin sentido de la vida”.Por: Proceso Digital23 de noviembre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Óscar Andrés Rodríguez | Cardenal hondureño Noticias recientes DeportesRafa Nadal abrirá en Brasil a finales de 2028 su primera academia en Sudamérica PolíticaSalen del Centro Logístico maletas electorales de los departamentos de Comayagua e Islas de la Bahía CalienteMatan a empleado de la Empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortés PolíticaFFAA solicitan autorización formal al CNE para recorrido de agregados militares Nacionales“No engañemos a la población diciendo que ser elegible es una gran magnitud de logro”: Carlos Umaña