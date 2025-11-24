spot_imgspot_img
Frase del día

“No nos dejemos esclavizar por reyezuelos, si nos dominan y no los dejan vivir plenamente no son reyes, son esclavizadoras, esas promesas falsas con frecuencia dejan sentimientos de vacío y de gran frustración y sin sentido de la vida”.

Por: Proceso Digital

Óscar Andrés Rodríguez | Cardenal hondureño

