Copa Mundial de la FIFA 2026Del 11 de junio - 19 de julio de 2026[ec id="2"] Noticias - Reportajes - Crónicas - Resultados - Tablas de posiciones - Portadas - Estadios “No me imaginaba esto ni nada de lo que me tocó vivir. Todo lo que estoy viviendo es de yapa (buena fortuna). Tuve la suerte de vivir más de lo que podría haber soñado a nivel individual y grupal. Hoy estoy disfrutando de un grupo hermoso”.16 de junio de 2026USA 2026 - Frase del díaPor: Proceso DigitalCompartir esta noticia: FacebookXWhatsAppEmailImpresión Lionel Messi • Capitán de Argentina + noticiasMessi se prepara y puede adueñarse del récord de goleador absoluto 18 de junio de 2026 México avanza a dieciseisavos con antelación y Canadá celebra pero también se lamenta 18 de junio de 2026 Portada Mundial 19.06.2026. 18 de junio de 2026 1-0. México vence a Corea y se clasifica a los dieciseisavos de final 18 de junio de 2026 Lopetegui pide a Catar que juegue ante Bosnia «una final» 18 de junio de 2026