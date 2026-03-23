“No más reformas negociadas en la oscuridad”, clama el CNA que plantea cinco grandes cambios en la ley

Tegucigalpa – “Planteamos cinco reformas que no son negociables si realmente queremos salvar la democracia en Honduras”, expresó la mañana de este lunes 23.03.2026. la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, quien acentuó que “no más reformas negociadas en la oscuridad, no más pactos entre élites que excluyen a la ciudadanía, no más simulaciones”.

– El problema no está sólo en la ley, sino en la forma que ustedes señores diputados la construyen y lo trasladan a la ciudadanía, exclamó Castellanos.

– La titular del CNA pidió no olvidar la elección reciente que debería estremecer a cualquiera. Lo ocurrido en el proceso electoral de 2025 fuimos testigos de una peligrosa distorsión del orden constitucional. Instituciones como el MP y las FFAA se prestaron para comprometer la legitimidad del proceso.

– “El tiempo de los diagnósticos ya pasó, es momento de tomar decisiones que el poder nuevamente reside en el pueblo”, clamó la titular del CNA.

Durante la presentación de la propuesta “Trazando la ruta hacia las reformas electorales”, Castellanos afirmó que “Honduras no necesita otra reforma para aparentar cambios, necesita una para transformar el sistema”.

Enumeró que entre esas cinco reformas figuran: 1. Segunda vuelta electoral para romper el ciclo de gobiernos sin legitimidad mayoritaria; 2. La ciudadanización real de los órganos electorales para terminar con el secuestro partidario de la jornadas electoral; 3. Fortalecimiento a las instituciones del CNE y del TJE superando los debates sobre los vacíos legales eliminando los mecanismos que hoy permiten la paralización; 4. Transparencia absoluta del financiamiento político eliminando el secreto que hoy protege intereses oscuros y las redes de corrupción; 5. La justicia electoral eficaz y oportuna que revuelva antes que los conflictos escalen y que cuando hayan destruido la confianza de toda la población hondureña.

Apuntó que el CNA no plantea ajustes cosméticos, viene a decir con absoluta claridad que si el problema es estructural, la respuesta no debe ser coyuntural.

Reflexionó que si el sistema electoral funcionara adecuadamente “hoy no estaríamos aquí, y decirlo sin rodeos no es una exageración, es una acusación directa al fracaso estructural al modelo político electoral que hemos tolerado por décadas”.

Aseveró que no solo es preocupante, sino también indignante que a siete años de la creación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), apenas cinco años después de aprobar una nueva Ley Electoral “estemos experimentando esta crisis de fragilidad democrática”.

“Esto no es un simple problema técnico, no es un error administrativo ni mucho menos legislativo. No es un accidente, es el resultado de un sistema diseñado para ser manipulado. El ciclo electoral reciente no fue una anomalía, fue la confirmación de que se sigue operando bajo el enorme aspecto de impunidad frente al quebrantamiento que se nos ha evidenciado”, describió.

Ha faltado voluntad política

Castellanos recalcó: “Aquí hay que decir una verdad incómoda, en Honduras no ha faltado diagnóstico, lo que ha faltado es voluntad política”.

Pidió que si se quiere hablar en serio de reformas se debe dejar de simplificar el problema y se debe reconocer que el sistema electoral actual constituye reconfiguraciones para redistribuir el control político del sistema como tal, pero sin desmontar sus vicios estructurales.

La titular del CNA reprochó que se sigue viendo lo mismo: mesas electorales controladas por activistas y no por ciudadanos, credenciales en blanco que se trafican como medida de gobierno de moneda política, financiamiento electoral opaco y blindado por el secreto, además de una unidad de política limpia debilitada por falta de recursos y respaldo frente a estructuras de financiamiento ilícito cada vez más sofisticadas.

Igualmente, instituciones electorales sujetas a chantaje político mediante reglas de quórum diseñadas para paralizar para paralizar y una justicia electoral que llega tarde cuando el daño ya es irreversible.

Apuntó que “ese no es un sistema democrático, es un sistema funcional para la manipulación política y de poder. Y lo más grave, no estamos hablando de hechos aislados, estamos hablando de un patrón que se arrastra históricamente y que en 2017 quedó expuesto con una reelección ilegal y el uso descarado de recursos públicos, con instituciones cooptadas y crisis social que le costó sangre al país”.

Profesionalizar entes electorales

Citó que la comunidad internacional ha sido clara: Honduras necesita profesionalizar sus órganos electorales, garantizar independencia real y devolver el control del proceso a la ciudadanía.

Aseveró que los que buscan controlar el sistema no les conviene cambiarlo, prefieren un sistema débil que puedan manipular a uno fuerte que los someta a reglas y equiparse en el mismo terreno. “Prefieren instituciones que puedan ser domesticadas a instituciones independientes, aunque no lo admitan, los resultados incómodos que se dieron fue el papel de la valentía y la beligerancia de dos consejeras que mantuvieron para evitar el colapso total en las elecciones”, dijo.

Puntualizó que “sin reformas profundas Honduras sigue expuesta a que el aparato estatal sea instrumentalizado con fines electorales. Reformar el sistema no es sólo una aspiración discursiva, es una condición mínima para evitar que el poder político capture nuevamente las reglas del juego y para garantizar que nunca más una elección esté bajo la sombra de la interferencias, la manipulación y el abuso institucional”. JS