“No los dejemos esclavizar por reyezuelos”, pide el cardenal Rodríguez

Tegucigalpa- El cardenal Óscar Andrés Rodríguez pidió a los hondureños aprovechar el silencio electoral para orar y pensar por quién votar, “no los dejemos esclavizar por reyezuelos”, ya que solo Cristo es el rey de Honduras, sostuvo.

Falta una semana para las elecciones, este camino no puede ser un simple camino de búsqueda del poder y manifestar el poder aquellos que piensan que lo tienen, ese poder no vale nada delante de Dios, reflexionó.

Agregó que Honduras empieza un periodo de silencio electoral, que bello si ese silencio no está vacío y que cada uno de los candidatos a cualquier cargo de elección popular también en ese tiempo de silencio hagan oración.

“Que este silencio no esté vacío ni lleno de malos sentimientos, sino al contrario que sea un tiempo de acercarse a Dios y piensen quien o quienes pueden ser lo mejor para Honduras, Cristo Rey del Universo no enseña que el poder es para servir”, manifestó.

Sostuvo que “no nos dejemos esclavizar por reyezuelos, si nos dominan y no los dejan vivir plenamente no son reyes, son esclavizadoras, esas promesas falsas con frecuencia dejan sentimientos de vacío y de gran frustración y sin sentido de la vida”.

El llamado es para que esta semana sea de mucha oración, tanto para los hondureños como para cada uno de los candidatos a elección popular, “dejen un poco de tiempo para orar y decidir lo que sea mejor para Honduras y para Cristo”, apuntó. IR