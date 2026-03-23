“No llora como mujer, llora como lo que es, un cobarde”, refiere Cossette López sobre Marlon Ochoa

Tegucigalpa – La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, refirió al ser consultada sobre la figura de juicio político y la posibilidad que su homólogo Marlon Ochoa sea el primero en enfrentarlo, “para los que dicen que llora como mujer, llora como lo que es, un cobarde”.

Razonó que su compañero no llora como mujer como se ha dicho en otros lados, ya que las mujeres “tenemos la frente en alto”.

Sobre la figura del juicio político insistió que debe aplicarse ya que lo quiere el pueblo y manda la ley.

“Es un asunto que debe hacerse en nombre de Honduras”, acentuó.

En cuanto a sus detractores que piden un juicio político en su contra pidió que le digan la causa ya que nunca dejó de hacer su trabajo.

Hoy es un día clave en el Congreso Nacional, ya que se espera que se discuta si existen los consensos necesarios para avanzar con la aplicación del primer juicio político el que requiere de 86 votos.

La figura de juicio político fue ratificada en 2013 (artículo 234 de la Constitución de la República) para evitar crisis como la de 2009, permitiendo remover a altos funcionarios sin recurrir a golpes de Estado.

No obstante, hasta la fecha no se ha aplicado a ningún hondureño, por lo que Ochoa podría ser el primero a quien se le aplique.

El Presidente de la República, magistrados de la Corte Suprema, diputados, magistrados del CNE, el Fiscal General, entre otros altos cargos pueden ser sometidos a esta figura jurídica. (RO)