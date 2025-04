“No les hagan caso a sus padrinos políticos” nadie detendrá investigaciones, Fiscal General a funcionarios de CNE

Tegucigalpa- El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, envió un mensaje a la población y a los funcionarios públicos, asegurando que el Ministerio Público (MP), no cederá ante presiones externas ni influencias políticas en la conducción de sus investigaciones.

-El fiscal también advierte a los funcionarios analizar bien cuando van a subir un X o brindar una declaración.

“No son las redes sociales, no son los foros, no son los expertos los que le van a decir al Ministerio Público a quién acusar y a quién no acusar”, afirmó Zelaya, destacando que la institución se rige estrictamente por el principio de objetividad en sus actuaciones.

En un llamado directo a los funcionarios, el fiscal les instó a no dejarse influenciar por sus padrinos políticos, advirtiendo que ninguna fuerza política podrá frenar las investigaciones en curso.

«Analicen bien cuando van a subir un ‘X’ (publicación en redes sociales), analicen bien cuando van a salir a dar una declaración que no los vaya a comprometer», expresó.

Las declaraciones de Zelaya surgen en un contexto donde diversas figuras públicas han cuestionado la imparcialidad y el accionar del Ministerio Público en casos de alto perfil. Sin embargo, el fiscal general reiteró que su gestión se mantendrá firme en la búsqueda de justicia, sin ceder a presiones de ningún sector. LB