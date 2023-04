No le tuve miedo a la narcodictadura, mucho menos lo tendré ahora: Ligia Ramos

Tegucigalpa – La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Ligia Ramos señaló que la ciudadanía en general está bajo ataque por las actividades del crimen, aunque en su caso específico expresó: “No tuve miedo a la narcodictadura y mucho menos ahora”.

Detalló que varios compañeros de su bancada: Maribel Espinoza, Fátima Mena, Tomás Ramírez y ahora Carlos Umaña han sido víctimas de ataques que no se han esclarecido oportunamente.

Exigió a los entes operadores de justicia que esclarezcan el caso y que no quede impune. “Pedimos que todos los casos no queden impunes, no sólo en el caso del doctor Carlos Umaña, no debe haber privilegios y las respuestas se deben brindar a toda la población”, acotó.

La doctora Ramos demandó que el atraco que sufrió su compañero de bancada -Carlos Umaña- no quede en una nebulosa y que se elaboren conjeturas sobre los hechos por las posiciones del congresista de Cortés.

“Ojalá esto no tenga nada que ver con persecución política, debemos ser prudentes, pero para eso se deben esclarecer los hechos”, exigió.

Sugirió una política de seguridad clara para combatir flagelos como el narcotráfico, crimen organizado, maras y pandillas.

Dijo que esta tarde se reúne la bancada del PSH para tomar algunas determinaciones tras lo sucedido con su colega Carlos Umaña.

Consultada sobre si teme por su vida, respondió que ella goza de medidas cautelares, pero no hace uso de las mismas porque se siente más segura andando sola. Refirió que se opuso al actual pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) porque considera que hay magistrados ligados al crimen organizado y lavado de activos. JS