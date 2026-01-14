A fiscal Zelaya no le preocupa el juicio político: “estoy listo para irme mañana o el 28 de febrero de 2029”

Tegucigalpa – El Fiscal General, Johel Zelaya expresó este miércoles que no le teme a un eventual juicio político en su contra y expresó que está listo para irse mañana o dentro de tres años que es cuando vaca en el cargo.

– Los que piden juicio político son los que están incómodos, seguimos trabajando en muchos requerimientos fiscales, manifestó.

– Denunció que lo han criminalizado de una forma grosera al grado de negarle la inscripción a una de sus hijas en una escuela del país.

“Yo estoy listo para irme mañana del Ministerio Público o para irme el 28 de febrero de 2029. Ese es un tema que a mí no me preocupa, eso estará en manos del Congreso Nacional, sé que a muchos incomoda la manera como estamos actuando, pero es normal que se sientan incómodos, sin embargo, yo les digo, no vamos a retroceder en la lucha contra la corrupción, tenemos el acompañamiento de los justos y acompáñenos ustedes también a esta lucha contra la corrupción”, declaró a periodistas.

Especificó que siguen las investigaciones contra la municipalidad de San Pedro Sula y otras corporaciones edilicias del país. “Aquí hay un fiscal que va a luchar contra la corrupción, indistintamente que muchos alcaldes anden buscando votos para conseguir un juicio político para el Fiscal General, yo le reitero con firmeza desde el día que vine, prometí al pueblo hondureño luchar contra la corrupción y no voy a retroceder. A mí me pueden decir que mañana mismo tengo juicio político, y no tengo por qué retroceder en esta lucha. Vuelvo a reiterarles, estoy preparado para irme mañana de Ministerio Público, así como para irme el 28 de febrero de 2029.

Insistió que no tiene que retirarse porque fue electo de manera constitucional para terminar su mandato en 2029, sin embargo reconoció que “hay 128 diputados en el Congreso Nacional que pueden definir el futuro del Ministerio Público, la instituciones son permanentes y considero que un momento de mostrarle al país que la institucionalidad se respeta, pero no tenemos ninguna objeción a que se venga un juicio político para nosotros”.

Delitos electorales

El fiscal Zelaya informó que este día se reunirá con los fiscales de la unidad de delitos electorales para conocer algunas diligencias que se mantienen abiertas. “Hay diferentes casos, no me voy a referir en particular a ninguno, pero sí hay diferentes casos en el que el pueblo está pendiente de estos temas”, adicionó.

Aseguró que “las investigaciones no son de un día para otro y eso tiene que comprender el pueblo hondureño, pero aquí hay un Fiscal General que no va a retroceder con la firmeza, en la lucha contra la corrupción, con la firmeza para darle lucha al suelo hondureño, indistintamente las amenazas que se vengan hacia esta institución no vamos a retroceder”.

Dijo que respetan las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, al tiempo que agregó el MP analiza las líneas de investigación que están bloqueadas.

Cuestionado sobre la inacción del MP en el caso Sedesol, respondió que “hay investigaciones aquí que se tardan 10, cinco años, tres años, dos años, un año y es injusto que a este Fiscal General se le haya acusado de manera injusta sobre ese caso. Yo le prometí justicia al pueblo hondureño y va a haber justicia y lo vuelvo a reiterar hoy cuando las investigaciones estén terminadas en ese caso, nosotros vamos a hablarle al pueblo hondureño, aquí nadie está por sobre de la ley indistintamente al partido político que pertenezca”.

Crueldad contra su hija

Reprochó ser objeto de ataques crueles y reveló que una de sus hijas fue atacada en una escuela al no ser aceptada en ese centro de enseñanza que no mencionó su nombre. “El Fiscal General se llamó al silencio para no hacer escarnio, para no irse a meter problemas. Yo pude meterme a esa escuela e ir e investigarla, pero decidí la paz. A esa crueldad humana nos enfrentamos como familia”, recriminó.

En torno al atentado criminal sufrido por la diputada Gladys Aurora López, dijo que esas cosas no pueden pasar en el país. “Necesitamos armonía, paz y abrazarnos como hondureños. Y eso depende mucho de que haya justicia en este país. Entre más injusticia hay en un país, la gente se resiente y sale a protestar”, concluyó. JS