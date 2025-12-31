No le he hecho fraude a nadie, Nasralla no ganó, dice consejera Hall que rechaza violencia en su contra

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, afirmó este miércoles 31.12.2025. que le tocó presidir las elecciones más complejas de la historia de Honduras, al tiempo que aseguró no haberle hecho fraude a nadie, que el presidenciable liberal Salvador Nasralla no ganó, e igualmente rechazó la violencia sufrida en su contra por parte de diferentes actores políticos.

A través de su cuenta social de X, la funcionaria electoral citó que presidió el proceso electoral más conflictivo de la historia, sin embargo junto a la consejera Cossette López dieron al pueblo una elección general “impecable” calificada de ejemplar por observadores imparciales y por el mundo.

“No le he hecho ningún fraude a Salvador Nasralla ni a nadie, tampoco se les ha robado nada”, subrayó la consejera presidenta del CNE.

Citó que Misión de Observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), en su informe sobre la declaratoria del nivel electivo presidencial del pasado 24 de diciembre, el ente regional estableció que no identificó elementos fraudulentos determinantes y que los resultados reflejan la voluntad expresada por la ciudadanía.

Detalló que lamentablemente el presidenciable liberal no ganó la elección y existió estrecho margen de diferencia con el nacionalista Nasry Asfura.

Alegó que ella no es recién llegada al Partido Liberal y tampoco ha transitado por otras instituciones políticas, ya que “Soy liberal de cuna y así me he mantenido siempre”.

La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall.

Lealtad a la ley

Explicó que su juramento de lealtad como funcionaria de un órgano electoral autónomo e independiente, no fue para hacer ganar a persona alguna, sino para hacer cumplir la Constitución y la Ley.

“No tenía por qué aceptar un ilegal reclamo de volver a revisar lo ya contado, en 19 mil 167 Juntas Receptoras de Votos. El voto por voto hubiese impedido la declaratoria, arrastrándonos a la continuidad del régimen gobernando la transición hasta nuevas elecciones”, justificó.

Asimismo, Ana Paola Hall rechazó el maltrato recibido mediante violencia mediática y psicológica, “los ataques a mi honor (reflejo de la infamia de sus autores), la apología y campaña de odio en mi contra que incluyó, incluso, revelar mi supuesta ubicación (¿qué querían que me sucediera?). Acaso los malos perdedores deberían reflexionar que, con lo que han hecho, solamente exhiben su oscilante temperamento”, reflexionó.

Tachó de “condenables” las ofensas que se esparcen en redes sociales y que luego borran cuando el daño ya está hecho.

Salió al paso de los señalamientos indecorosos que laceran su integridad moral y extendió poder ante notario y auditor independiente creíble (de las iglesias si prefieren), dando acceso a sus cuentas bancarias. “No encontrarán más que los flujos de mi trabajo honrado, invitando a que haga lo mismo la pareja autora de tantas ofensas”, retó.

“Y para beneficio de la confianza pública, y en cumplimiento de su deber legal: los invito a que ofrezcan un detalle pormenorizado de todos los recursos y dinero recibidos como contribuciones durante la campaña y del desembolso a sus destinatarios”, insistió.

Finalmente, Ana Paola Hall le envió un mensaje al pueblo hondureño: “al finalizar la apremiante labor que le debo al país, con gusto daré la versión real de la verdad histórica que pocos conocen. Mientras tanto, finalizo con una reflexión: Guarden su lengua del mal y sus labios de hablar engaño (Salmo 34:13) Porque ¿no les parece, acaso, que el ataque dice más del agresor, que de la víctima?”. JS