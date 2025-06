“No jueguen con el pueblo” exige Monseñor Ruiz a políticos

Trujillo, Colón – En un contundente llamado a los actores políticos del país, Monseñor Henry Ruiz, obispo de la Diócesis de Trujillo, instó a los partidos a ofrecer una campaña electoral transparente, basada en propuestas reales y no en la búsqueda perversa del poder.

– El obispo de Trujillo pide una campaña basada en propuestas reales, no en circo político ni vínculos con el crimen.

-El poder sin compromiso con el bien común solo genera tiranía y manipulación, advierte Monseñor Ruiz.

-Monseñor Ruiz, también llama a los hondureños a ejercer un voto crítico y no dejarse engañar por discursos vacíos.

-“Cada partido tiene responsabilidad en la corrupción del país. Es hora de despertar conciencia”, advierte el obispo.

Durante su reflexión, el religioso citó el evangelio de Mateo (20, 20-28) para señalar que el afán de poder ha llevado históricamente a la opresión de los pueblos.

“Jesús les decía a sus discípulos que los jefes de los pueblos los tiranizan, y los grandes los oprimen, pero no debe ser así entre ustedes. El que quiera ser grande debe hacerse servidor de todos”, recordó Monseñor Ruiz.

“El poder por sí solo, cuando se busca por ambición egoísta, se convierte en un instrumento para controlar la economía, manipular la vida social y oprimir al pueblo”.

El obispo advirtió que muchas campañas en Honduras han perdido el rumbo al centrarse en ataques, insultos y falsedades en lugar de debatir ideas. “Cuando una campaña no tiene propuestas, asistimos a un circo lleno de mentiras que no sirve para nada. Eso no es una campaña electoral, es una burla para el pueblo”, criticó.

En ese sentido, recalcó el mensaje de la Conferencia Episcopal de Honduras, de la cual Ruiz forma parte, que hizo un llamado firme a todos los partidos políticos: “Honduras necesita una campaña limpia, con altura, con contenido, que refleje un compromiso real con el pueblo y no con intereses personales.”

Monseñor Ruiz también alertó sobre los riesgos de manipular la democracia: “La vida del pueblo es un tesoro, y su democracia también. Ningún partido político debe jugar con eso. El voto debe ir para quienes no están involucrados en fraudes ni ofrecen espectáculos vacíos”.

Asimismo, subrayó que la mejor campaña que un candidato puede hacer es con su propia vida: “Su compromiso con la justicia, la salud, la educación, la libertad y el bien común. Solo desde ahí podrán ganarse verdaderamente la confianza del pueblo”.

“Los candidatos deben estar libres de vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico”

El obispo de la Diócesis de Trujillo, seguidamente, lanzó un llamado firme a la ciudadanía y a los partidos políticos de Honduras a exigir transparencia total en el proceso electoral, advirtiendo que los candidatos no deben estar vinculados al crimen organizado ni financiar sus campañas con dinero proveniente del narcotráfico.

“Los fondos con los que se está haciendo la campaña electoral deben ser examinados para ver de dónde vienen. No pueden ser fondos manchados por el narcotráfico ni por estructuras criminales. El bien del pueblo debe ser respetado”, declaró el prelado, quien reiteró el mensaje de la Conferencia Episcopal de Honduras en favor de elecciones limpias y honestas.

Ruiz también arremetió contra quienes siembran temor e incertidumbre con discursos alarmistas que, según dijo, reflejan una mentalidad mafiosa. “Esas voces disonantes que atentan contra la democracia, que insinúan que no habrá elecciones, son parte de intereses egoístas. Están basadas en la corrupción, en el crimen organizado y en la manipulación”, denunció.

El obispo en entrevista con la radio HRN, exhortó al pueblo hondureño a mantener una postura crítica y vigilante frente a todos los partidos políticos. “Cada uno tiene una cuota de participación en el daño a las estructuras del país. Han sostenido redes de corrupción, han protegido a los suyos para que no sean juzgados. Por eso necesitamos despertar una conciencia crítica dentro de cada partido”, expresó.

Monseñor Ruiz insistió en que la ciudadanía no debe ceder al fanatismo político ni a la sumisión partidaria: No podemos cegarnos por afinidades. Hay que tener la capacidad de cuestionar y examinar incluso a nuestros propios partidos, porque esa es la única forma de avanzar hacia una democracia auténtica.

El líder religioso finalizó su mensaje pidiendo elecciones libres, transparentes y alejadas del clientelismo político: El pueblo hondureño debe exigir con firmeza una campaña limpia, donde no prevalezcan ni el miedo, ni el dinero sucio, ni la impunidad.

El mensaje del obispo se da en un momento clave del calendario político hondureño, donde ya están definidas las papeletas y todos los candidatos que se perfilan a cargos públicos para el próximo proceso electoral.LB