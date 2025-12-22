spot_img
Frase del día

“No hemos sido víctimas de secuestro alguno. Ninguna autoridad extranjera nos está coaccionando. Nos encontramos en territorio nacional”.

Por: Proceso Digital

Ana Paola Hall y Cossette López | Consejeras del CNE

