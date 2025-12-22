Frase del día“No hemos sido víctimas de secuestro alguno. Ninguna autoridad extranjera nos está coaccionando. Nos encontramos en territorio nacional”.Por: Proceso Digital22 de diciembre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Ana Paola Hall y Cossette López | Consejeras del CNE Noticias recientes PolíticaIglesia Católica pide al CNE dar resultados y que haya paz y tranquilidad entre los hondureños SaludIngresan dos menores a Fundaniquem con quemaduras por pólvora PolíticaExpresiones de exmagistrado del TSE obedece a su militancia en Libre, asegura abogado PolíticaCuenta regresiva para la democracia: Llega Navidad sin declaratoria Portada PolíticaHonduras a espera de declaratoria presidencial en medio de polémica por el conteo especial