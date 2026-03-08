No hay sed peor que la avaricia, el que busca felicidad en riqueza mal habida se quedará sin nada: Cardenal en homilía

Tegucigalpa – “El que busca saciar su sed en cosas, en placeres, en riqueza mal habida siempre tendrá más que un cero. No hay sed peor que la avaricia. La persona avara acumula y acumula, para qué, la persona que pone su felicidad en las cosas quedará sin cosas y sin felicidad”, expresó este domingo el cardenal Óscar Andrés Rodríguez durante la homilía oficiada en la Basílica de Suyapa.

– El que se presenta ante Dios sin amor no vale nada aunque tenga millones, expresó.

Mencionó que los medios informaban que Ayatolá Alí Jamenei dejó una fortuna de más $ 2 mil millones, “pero, para qué, cuánto se llevó de eso, cómo fue su corazón en el momento de encontrar al creador, aunque lo llamasen Alá. El que se presenta ante Dios sin amor no vale nada aunque tenga todos los millones de este mundo”.

El Cardenal Rodríguez reflexionó que la sed de los humanos nunca será satisfecha si se buscan fuentes contaminadas. “Jesús es el que sacia la sed de nuestro corazón”, habló.

Describió que los que buscan en la política y en otros ámbitos para que los medios hablen bien de determinada persona, “por eso es importante examinarse en tiempos de cuaresma, cuál es mi sed, qué buscó, dónde quiero saciarla”.

Sermoneó que todos tenemos sed que nadie puede llenar porque es una sed de verdad, de justicia, de seguridad, de amor y de sentido de la vida.

“Todos llevamos un deseo, buscamos la manera de satisfacer nuestro deseo. Y en el fondo de lo que tenemos sed, es des de infinito, nadie puede llenar esta sed sino Dios”, expresó. JS