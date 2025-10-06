“No hay renuncia, es una reingeniería”: Maria Antonieta Mejía sobre salida de la cúpula del PN en SPS

Tegucigalpa- A criterio de María Antonieta Mejía el Partido Nacional no se quiebra, sino que busca reforzar al instituto con otros liderazgos, esto tras que saliera a luz la renuncia de la cúpula del partido de la estrella solitaria en la zona norte de Honduras.

“Solo se trata de una reingeniería en el proceso político, ellos servirán al partido desde otras trincheras para asegurar el triunfo del Partido Nacional, no hay renuncias”, aseguró.

Este lunes se reportó la salida de ciudadanos importantes en la cúpula del Partido Nacional en San Pedro Sula, siendo estos Mario Canahuati, Emil Hawit y Darío Gámez.

La renuncia se daría luego de reuniones dadas en la ciudad industrial entre los involucrados con la cúpula central.

En ese sentido, la aspirante a designada presidencial dijo que tanto Mario Canahuati, Emil Hawit y Darío Gámez son hombres de partido y que trabajan por una victoria del partido, “no hay tal renuncia alguna, son hombres de partido y San Pedro Sula se prepara para una reingeniería y estas tres personas darán reforzamiento para poder ganar el proceso electoral”, detalló.

El Partido Nacional es de oportunidades y esto es lo que se les ha dado un reforzamiento en la organización y esto ayude a San Pedro Sula que tiene una buena carga electoral a ganar, sostuvo.

Reafirmó que cuando se habla de reforzar es que los liderazgos internos tengan un mayor apoyo y que se trabaje de forma articulada, “en el partido se apuesta a levantar en el departamento de Cortés, ellos han sido buenos líderes y se reconoce, pero se debe de reforzar porque el objetivo es ganar el proceso electoral”, apuntó. IR