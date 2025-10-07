“No hay ninguna renuncia, ni revolución… yo pedí encargarme del departamento de Cortés”: Nasry Asfura

Tegucigalpa – Luego que trascendiera una renuncia de Mario Canahuati, Emil Hawit y Darío Gámez del Partido Nacional en el departamento de Cortés, el candidato presidencial por el opositor partido Nacional, Nasry Asfura, salió al paso y dijo que él pidió coordinar ese departamento y desvirtuó cualquier renuncia o revolución.

“Yo les dije disculpen, yo estoy tomando esta decisión, pero yo quiero encargarme del departamento de Cortés”, expresó el candidato presidencial.

Cabe señalar que otros líderes del partido señalaron que se trata de una reingeniería del partido.

Asfura enfatizó que no se trata de ninguna renuncia, ni revolución, como trascendió en diversos medios de comunicación.

Mario Canahuati, Emil Hawit y Darío Gámez son reconocidos como líderes del Partido Nacional en el departamento de Cortés.

Ninguno de ellos ha brindado su versión, pero se prevé que lo hagan en las próximas horas.

Entre tanto Asfura reiteró que no se trata de ninguna renuncia o mucho menos una revolución. (RO)