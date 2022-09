No hay justificación para que haya médicos con ocho meses sin salario, reclama expresidenta del CMH

Tegucigalpa – La situación sanitaria del país es muy deficitaria y preocupa que algunas crisis son generadas, dijo la expresidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, quien reclamó que a estas alturas no hay justificación para que haya médicos y otro personal sanitario a quienes se les deba ocho meses de salario.

-Están creando crisis para traer médicos del extranjero, y no hay voluntad para incentivar la formación de recurso humano, dijo la diputada Figueroa.

“Yo me pregunto si es que realmente estas crisis son generadas para justificar entonces que van a traer médicos extranjeros, yo la verdad no le encuentro justificación a que a estas alturas haya médicos y personal sanitario que no se les haya pagado 8 meses de salario”, externó la diputada.

Reiteró que pareciera que muchas de las crisis en salud son a propósito para justificar otras situaciones, lo que es lamentable porque al final la población es la que paga las consecuencias.

La doctora y diputada actual por el Partido Salvador de Honduras (PSH), dijo que ni gobiernos anteriores ni esta administración han visibilizado la verdadera problemática de salud en el país, como el déficit de médicos y otro personal sanitario.

El problema de déficit no es solo de médicos sino también de odontólogos, microbiólogos, químicos, técnicos en radiología y en general todos los involucrados en brindar el derecho a la salud.

El crecimiento de todos esos profesionales ha sido muy pobre en cuanto a profesionalización porque no se dan las condiciones y también en cuanto a contrataciones, no se les ha dado empleo, siendo un pueblo tan necesitado de atención de salud, adicionó.

El déficit es tan grande que como ejemplo citó que hay municipios que requieren 23 médicos y tienen uno, lo que indica que allí hay mucha población en abandono, no hay garantía de Derecho a Salud.

Salud no tiene voluntad para formar recurso humano

En cuanto a la formación de profesionales se podría mejorar mucho si hay voluntad y organización señaló, no obstante, confió que recientemente hablaba con el ministro de Salud Manuel Matheu y le comentaban que se necesita que todos los médicos que están haciendo una especialización tengan una beca, pero él nos decía que eso no es prioridad.

“A nosotros nos preocupa que alguien piense de esa manera que no se priorice la formación de recurso humano, en el sentido de que dice que no se les puede dar beca a todos yo creo que, si se les puede dar y se les debería de dar”, consideró porque es inversión en recurso que servirá a la población.

Finalmente dijo que la administración debe poner atención porque ya los profesionales están migrando por ejemplo Alemania está solicitando talentos y los médicos nacionales buscan oportunidades que aquí no se les da y ese costo es grande para el país. LB