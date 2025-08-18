“No hay ningún documento que ellos son terroristas”, señala defensa de acusados de conspiración para asesinar a Mel Zelaya

Tegucigalpa- Defensores de los tres implicados por presunta conspiración para asesinar al expresidente, Manuel Zelaya señalaron que medios de prueba presentados, no son causales de delito.

“No hay ningún documento que me diga que ellos son terroristas, el delito es novedoso ni siquiera hay jurisprudencia”, expresó el abogado, Héctor Durán.

Afirmó que como abogado defensor buscarán las estrategias para poder contrarrestar cada una de las pruebas que según ellos dicen son contundentes.

Confiamos en la objetividad del Ministerio Público y el juez designado.

“Estas personas no son integrantes de una estructura terrorista, estas personas se dedican a sus trabajos, les están haciendo daños colaterales a estas personas”, arguyó.

Indicó que la divulgación de los audios por parte de las autoridades es errónea. IR