No hay nadie tan pobre que no pueda dar, ni alguien tan rico que no pueda recibir”

Frase del díaNo hay nadie tan pobre que no pueda dar, ni alguien tan rico que no pueda recibir”Por: Proceso Digital5 de julio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión El Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga.El cardenal Óscar Andrés Rodríguez Noticias recientes FarándulaLauren Bennett, cantante de «Party Rock Anthem» y miembro de G.R.L., fallece a los 37 años FarándulaU2 lanza ‘Streets of Dreams’, con estribillo en español y vídeo mexicano SaludConfirman muerte de menor de dos meses por tos ferina en Colón FarándulaElton John anuncia dos conciertos de despedida en México tras 14 años de ausencia DeportesEl COI levanta temporalmente la suspensión a Rusia, que podrá competir en Los Ángeles 2028