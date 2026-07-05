Frase del día

No hay nadie tan pobre que no pueda dar, ni alguien tan rico que no pueda recibir”

Por: Proceso Digital
El Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga.

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez

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