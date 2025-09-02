Frase del día“No hay nada que temer de la observación electoral interna, si bien faltan reglas, sobra voluntad para seguir vigilando la democracia”.Por: Proceso Digital2 de septiembre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Gabriela Castellanos | Directora Ejecutiva del CNA Noticias recientes Farándula‘La voz de Hind Rajib’, sobre el drama en Gaza, deja en shock a Venecia NacionalesMás de 23 mil centros educativos desfilarán por fiestas patrias este 2025 CalienteCapturan a familiares de imputado en el asesinato de parientes del alcalde de Silca SaludSITRAMEDHYS aboga por diálogo entre enfermeras y gobierno PolíticaNasralla denuncia adjudicación irregular de proyectos viales financiados por el BCIE