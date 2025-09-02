“No hay nada que temer de la observación electoral interna”: Gabriela Castellanos

Tegucigalpa– “No hay nada que temer de la observación electoral interna”, dice la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos ante la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE), a la participación del organismo como veedor de las elecciones generales.

Señaló que a tres meses de las elecciones generales el reglamento oficial de observación no ha sido aprobado por el CNE.

“Si bien faltan reglas, sobra voluntad para seguir vigilando la democracia”, sostuvo.

Agregó que desde el 12 de agosto el CNA presentó una solicitud para participar como veedores acreditados y pese a no haber recibido una respuesta del organismo electoral hasta el momento esto no frena la preparación, ni la responsabilidad con la sociedad hondureña.

Reiteró que no hay nada que temer de la observación electoral interna de hecho fue la propia Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que en 2024 no solo reconoció a los observadores como defensores de los derechos humanos y llamó a los Estados a asegurar la acreditación y registro oportuno como veedores electorales, así como el acceso a la información necesaria.

La observación genera confianza, transparencia en un proceso electoral, recordó la funcionaria al ente electoral. IR