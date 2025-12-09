No hay injerencia de parte de EEUU en elecciones hondureñas, según exdiputado Denis Castro Bobadilla

Tegucigalpa – A criterio del exdiputado Denis Castro Bobadilla no hay ninguna injerencia de Estados Unidos en el proceso electoral del país, ya que el presidente Donald Trump dijo que trabajaría mejor con el candidato Nasry Asfura.

“El presidente Trump se refirió a qué se sentiría cómodo con Nasry Asfura y ese es su derecho, ellos son los aportantes de nosotros como migrantes y exportantes, y ellos se sentirían más cómodos con una administración con la que puedan trabajar, no es cómodo trabajar con un gobierno diferentes, eso no es intervención, ni injerencia, uno sube a su carro a alguien con quien se siente cómodo”, explicó.

Recordó que la actual administración nunca se reunió con altas autoridades de Estados Unidos.

Al ser consultado sobre la derrota de Libre, sostuvo que las acciones sumatorias en concurso real de la actual administración le dieron la derrota al partido Libertad y Refundación.

“Vimos el descalabro en salud, en el seguro social, en la secretaría de Seguridad, los índices de criminalidad, corrupción y narcotráfico se conservan intactos en el país, en la parte laboral tampoco se trabajó, ellos no quisieron ver eso”, detalló.

En cuanto a la petición de Libre de repetir las elecciones, dijo que el partido oficialista desconoce la Constitución y la Ley Electoral que ellos mismos ayudaron a reformar.

“Si usted se somete a un partido puede ganar, empatar o perder, pero como van perdiendo ya es fraude, en vez de reconocer la derrota, la población salió a votar y habló con su voto”, apuntó. IR