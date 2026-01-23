No hay grietas en puente Papa Francisco, defienden autoridades de la alcaldía capitalina

Tegucigalpa – El titular de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Obras Civiles de la comuna capitalina, Benjamín Bustamante afirmó que no hay grietas en el puente Papa Francisco, según el informe enviado por la constructora.

– El monto de la obra es de 400 millones de lempiras.

Sostuvo que como funcionarios deben de hacer caso a las denuncias de la ciudadanía y verificar lo que está pasando con las obras.

Detalló que el puente es un proyecto grande con más de 200 metros de longitud y como obra de concreto rígida debe de tener espacios entre las secciones de concreto para que haya un movimiento ante el paso de los vehículos.

Agregó que se habilitó una trocha para aliviar la carga de más de 20 mil vehículos que pasan diariamente por la zona.

“Aseguramos a la ciudadanía que estamos trabajando, el proyecto ha sido cerrado por la misma forma constructiva que tiene, nosotros colocamos material selecto en la parte de abajo y se está retirando y por recomendaciones de la constructora se cerró el puente y será abierto el próximo 2 de febrero y la siguiente semana habilitar las dos trochas, hay una constructora que de forma responsable ha informado que no hay grietas y se entregará en tiempo y forma en los próximos meses”, argumentó.

El proyecto tiene su forma constructiva y faltan detalles y la rotonda, se está trabajando en la parte interior, aseguró.

Afirmó que el proyecto va avanzando y que no tiene ningún problema, el puente papa Francisco será entregado en abril.

“Los puentes se les está incluyendo obra de arquitectura como una forma diferente, su decoración y le da un valor ornamental y moderna”, apuntó. IR