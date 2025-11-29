spot_img
Frase del día

“No hay derecho que grupos ocultos en el anonimato promuevan ambientes y amenazas para atemorizar a los votantes. No obstaculicen el derecho de la gente a ejercer el sufragio con libertad, alegría y sin coacción y chantajes. Todo mundo a votar”

Por: Proceso Digital

Ismael Moreno • Padre Jesuita

