Frase del día“No hay derecho que grupos ocultos en el anonimato promuevan ambientes y amenazas para atemorizar a los votantes. No obstaculicen el derecho de la gente a ejercer el sufragio con libertad, alegría y sin coacción y chantajes. Todo mundo a votar”Por: Proceso Digital29 de noviembre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Ismael Moreno • Padre Jesuita Noticias recientes Al DíaLas remesas a El Salvador suben un 18 % y suman 8,206 millones de dólares a octubre de 2025 Columnista invitadoLIBRE… en caída libre NacionalesJuan Orlando Hernández, de una condena por narcotráfico a la libertad de la mano de Trump InternacionalesSecretario de Guerra de EEUU: «apenas hemos comenzado a atacar barcos narcotraficantes» PolíticaRedondo a Trump: “No hay diferencia entre un narcotraficante condenado y quien lo libera”