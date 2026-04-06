No hay contaminación del río Chamelecón tras fatal accidente en Santa Bárbara, afirma Copeco

Tegucigalpa – El titular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Reinaldo Sánchez, expresó este lunes su profundo pesar por la pérdida de vidas humanas registrada durante el feriado de Semana Santa, especialmente el trágico accidente de tránsito ocurrido la tarde del domingo en el municipio de Quimistán en el departamento de Santa Bárbara, occidente del país.

Sánchez manifestó su solidaridad con las familias afectadas y confirmó que las autoridades han brindado acompañamiento inmediato tras lo sucedido en el municipio de Quimistán.

“No hay palabras para llevar ese sentimiento de solidaridad para las familias. Ayer nos comunicamos con el alcalde de Quimistán y hemos trabajado con el Cuerpo Benemérito de Bomberos y, lamentablemente, se han reportado nueve fallecidos y siete heridos”, precisó el funcionario.

Respecto a la supuesta contaminación con cianuro que cargaba el camión que colisionó con el autobús donde se trasladaban las víctimas, Sánchez aclaró que no existe peligro de contaminación del río Chamelecón, tampoco hay peligro para el personal médico que atiende a los heridos del lamentable accidente en el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.

Regulación de horarios

El Gobierno anunció que se están evaluando nuevas medidas preventivas, entre ellas la regulación de horarios para la circulación de rastras que transportan material peligroso o tóxico durante periodos de movilizaciones masivas, con el objetivo de reducir riesgos en las carreteras del país.

Sánchez también reflexionó sobre los desafíos que persisten en materia de seguridad vial, señalando que la imprudencia continúa siendo un factor determinante en muchos accidentes.

“Tenemos retos y temas que siento que nos ganaron la batalla, y es la frustración, porque la imprudencia nos sigue ganando la batalla en muchas vidas”, indicó.

Asimismo, destacó que un alto porcentaje de las personas fallecidas estuvieron relacionadas con la ingesta de bebidas alcohólicas, por lo que reiteró el llamado a la responsabilidad ciudadana para prevenir tragedias futuras.

En relación con el balance del operativo, el secretario de Copeco valoró el esfuerzo institucional desplegado a nivel nacional. “Más que un informe de cierre es una muestra de agradecimiento a las más de 35 mil personas que se unieron valientemente”, afirmó.

Finalmente, resaltó los resultados obtenidos por el Sistema Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm). “Son 148 personas que se rescataron y eso lo quiero resaltar. Eran personas que tenían un pie en el otro lado y eso se debió a la reacción de los dispositivos de Conapremm”, concluyó. JS