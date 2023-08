No hay condiciones para que se dé un golpe de Estado, según ministro de la Presidencia

Tegucigalpa – No existe en la actualidad las condiciones para que ocurra en Honduras un intento de golpe de Estado, manifestó este martes el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María.

“Hoy en nuestro país, no existen condiciones que permita que se lleve a cabo un golpe de Estado, eso no quiere decir que no hay sectores que estén interesados en que así se perciba”, declaró el funcionario a periodistas.

Indicó que esto se atribuye a grabaciones e insinuaciones que no son nuevas de sectores que han estado involucrados en golpes de Estado, intentos y desestabilizaciones.

El funcionario remarcó que la intención de estos sectores es crear la impresión y meterle miedo, la inestabilidad y la incertidumbre a la población.

No hay condiciones para que se lleve a cabo un intento de golpe de Estado y mantengamos la tranquilidad, clamó el ministro de la Presidencia.

Rodolfo Pastor de María reconoció que el país está en una etapa crítica de reconstruir la historia del Estado de derecho.

Exhortó a los sectores de la sociedad de estar unidos para tener un Estado de derecho Y combatir los verdaderos enemigos: la corrupción, la impunidad, la pobreza, la desigualdad y la violencia.

Sostuvo que el país debe estar concentrado en los problemas reales y si hay una denuncia seria, que sean los órganos encargados de llevar a cabo la investigación. AG