No hay cierre de clínicas oftalmológicas, reitera la Sesal

Tegucigalpa – “La Secretaria de Salud no ha instruido el cierre de las clínicas oftalmológicas”, afirmó este lunes en Casa Presidencial el viceministro de Redes Integradas de la Secretaría de Salud (Sesal), de Salud, Eduardo Midence.

El funcionario apuntó que si “ha habido un cierre el día de hoy ha sido de manera unilateral y hacemos un llamado a las autoridades dado que este es convenio tripartita” entre el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), la Secretaría de Salud (Sesal) y el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp).

Midence salió al paso de versiones que señalaban que las clínicas oftalmológicas inauguradas en la administración anterior cerrarían permanentemente o dejarían de brindar atención, puntualizando que esa información es completamente falsa.

«No hemos girado instrucción alguna para el cierre de estos servicios», enfatizó.

“Nosotros como Secretaría de Salud y ente rector en la prestación de servicios en el territorio hondureño, no hemos girado instrucción alguna para el cierre de estos servicios”, subrayó en comparecencia de prensa en Casa de Gobierno.

El funcionario precisó que los centros continúan operando en Catacamas, Olancho; Tegucigalpa, Francisco Morazán; Siguatepeque, Comayagua; y Colinas, Santa Bárbara, mientras se desarrollan mecanismos que permitan fortalecer su funcionamiento y garantizar la estabilidad en la atención.

Asimismo, adelantó que la institución trabaje de manera coordinada con el Colegio Médico de Honduras (CMH), para asegurar que el acceso al servicio especializado sea integral, ordenado y cercano a las necesidades de la población hondureña, priorizando la calidad y la seguridad en la prestación.

En análisis

Es oportuno precisar que los convenios suscritos entre Inprema, Sesal e Injupemp ya contemplen mecanismos y disposiciones para su finalización.

En seguimiento a lo establecido en esos instrumentos, se ejecutarán las acciones correspondientes para garantizar la continuidad de los servicios oftalmológicos en beneficio de los pacientes.

En esa línea, la Secretaría de Salud mantiene una coordinación con las autoridades del Injupemp en un proceso ordenado de transición que permita asegurar atención oportuna y de calidad, fortaleciendo el sistema sanitario nacional bajo el cumplimiento del marco normativo vigente.

«La capacidad de la Sesal y del recurso humano en conjunto con el Colegio Médico ha evolucionado.

Ha llegado el momento de hacer un ordenamiento institucional dentro de la Secretaría, reglamentar quién ejerce la medicina en el país y abrir oportunidades a médicos hondureños especializados», explicó Midence, al enfatizar que el objetivo es que estos servicios continúen funcionando bajo profesionales debidamente colegiados y reconocidos.

Finalmente, hizo un llamado a la tranquilidad de la ciudadanía.

“A la población hondureña no se preocupen, no hemos ordenado ningún cierre oficial en la operación de estos servicios de oftalmología”, enfatizó, reiterando el compromiso del Gobierno de garantizar la continuidad y mejora de la atención visual en el país. JS