No habrá reintegro de personal despedido, advierte ministra de Educación

Tegucigalpa – La secretaria de Educación, Ivette Arely Argueta Padilla, aseguró que no habrá reintegro para el personal despedido de distintos centros educativos del país.

– “En una institución de 50 alumnos había hasta ocho vigilantes, el Estado no puede sostener esa planilla”, afirmó.

– Advirtió que se tomarán acciones contra los centros educativos que se mantienen en protesta por reintegró de personal.

La funcionaria afirmó que a las personas separadas de sus cargos se les han pagado todos sus derechos laborales.

Afirmó que las medidas forman parte del proceso de fortalecimiento y mejora del sistema educativo nacional.

Señaló que hay exceso de personal en algunos centros educativos y direcciones departamentales, la economía del país no está para estar pagando duplicidades y si hay alguna persona con malestar que busquen el diálogo para ser atendidos.

“El Estado no puede sostener el personal supernumerario, imagínese si se registraron 18 despidos en una sola institución educativa no se puede sostener una planilla tan grande”, señaló.

Afirmó que encontraron en una institución ocho vigilantes donde sólo hay 50 alumnos, “no se puede sostener todo ese personal”, arguyó.

Sostuvo que en total se han despedido a 500 personas a nivel nacional.

“Me han dejado hasta cuatro personas en un sólo escritorio, señores hay que ponerse a trabajar, no podemos estar cargando el presupuesto de la república”, señaló.

Advirtió que se tomarán acciones contra los centros educativos que se mantienen en protesta por reintegró de personal, “el tiempo perdido hasta los Santos lloran, hay que respetar el derecho de la Educación, se tendrá que ampliar el año escolar para recuperar el tiempo perdido”.

Descartó la politización en los despidos, no se puede tener odontólogos, médicos dentro de los centros educativos, ellos tienen que buscar una plaza en Salud.

100 días de clases

Recordó que este día se celebran 100 días de clases y que eso debe de ser lo primordial en cada centro educativo para el fortalecimiento del sistema educativo.

Agradeció a todos los docentes que están comprometidos con los estudiantes.

“Hay centros educativos que no han perdido ningún día de clases y eso es de felicitar”, manifestó. IR