No habrá prórroga de la vigencia de la tarjeta de identidad, hondureños en el exterior deben adquirir el DNI

Tegucigalpa – Los hondureños que residen en el exterior deberán acudir a los consulados para realizar los trámites de enrolamiento debido a la finalización de la vigencia de la antigua tarjeta de identidad.

Este martes, el Registro Nacional de las Personas (RNP), el Instituto Nacional de Migración (INM) y Cancillería confirmaron que no habrá prórroga en la vigencia de la antigua tarjeta de identidad.

Las tres instituciones señalaron que los hondureños deben de tener el Documento Nacional de Identificación (DNI) para realizar los trámites consulares.

“Ya pueden ser atendidos para sus trámites de enrolamiento en todos los consulados que Honduras que tiene en el exterior”, dijo el comisionado del RNP, Rolando Kattán.

Garantizó que el sistema de identificación nacional está circulando con la capacidad de atender a los hondureños en cualquier geografía.

Kattán mandó un mensaje a los hondureños que no tienen su DNI que asistan a los consulados a enrolarse y una vez que este validado por el RNP, se compartirá el padrón fotográfico y la validación biométrica para extender los documentos consulares y migratorios.

No hay ninguna exclusión para ningún ciudadano para que no tenga hoy su Documento Nacional de Identificación, que no se haya enrolado o se presente a cualquiera de las tres instituciones para realizar sus respectivos tramites, aseveró el comisionado del RNP. AG