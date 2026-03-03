“No ha habido fraude electoral”, el “claro” mensaje de MOE-UE Honduras

Tegucigalpa – La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) en Honduras presentó hoy su informe final tras observar las elecciones en Honduras donde transmitieron un “claro” mensaje “no ha habido fraude electoral”.

– Las elecciones generales se celebraron en un ambiente tenso y muy polarizado, con disputas políticas que afectaron al funcionamiento tanto del CNE como del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), advirtió la MOE-UE.

– Los medios de comunicación operaron en un entorno marcado por la intimidación, las campañas de desprestigio y la persecución legal, alertó la MOE-UE en su informe.

La MOE-UE, encabezada por el eurodiputado Francisco Assis, presentó hoy en una conferencia de prensa su informe final sobre las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre de 2025, en el que vierte puntualmente 24 recomendaciones a las autoridades de Honduras para no cometer los mismos errores del pasado y mejorar los procesos electorales del futuro.

Estas recomendaciones se basan en los compromisos internacionales en materia de elecciones democráticas firmadas por Honduras, indicó Assis en una conferencia de prensa en Tegucigalpa.

Ante la consulta si se va del país satisfecho con el trabajo realizado por el MOE-UDE en Honduras respondió que “no ha habido fraude electoral; nosotros presenciamos que el presidente de la República es quien ganó las elecciones. No ha habido ningún golpe electoral”.

En ese contexto, este fue el claro mensaje que quiso transmitir al pueblo hondureño en nombre de los cooperantes europeos.

No obstante, consideró que en un momento en el que existe un amplio consenso sobre la necesidad de reformas electorales, las recomendaciones de la MOE-UE pueden aportar una contribución constructiva al debate en curso.

Añadió que la Unión Europea está dispuesta a apoyar a Honduras en la aplicación de nuestras recomendaciones para fortalecer futuros procesos electorales.

Principales recomendaciones

El informe contiene 24 recomendaciones, siete de las cuales se consideran prioritarias:

1. Que el Congreso Nacional emprenda una reforma del marco legal electoral, con amplia antelación a las próximas elecciones, poniendo fin a las inconsistencias, corrigiendo las deficiencias en la legislación actual, y estipulando los plazos en los que las autoridades electorales deberán publicar los reglamentos, incluyendo a las instituciones electorales y la sociedad civil en todo el proceso de reforma. 2. Fortalecer la capacidad institucional, la independencia y la responsabilidad pública del Consejo Nacional Electoral (CNE) para evitar la injerencia de los partidos políticos y garantizar una administración eficiente, oportuna e imparcial de las elecciones, incluyendo salvaguardias internas para evitar la parálisis por motivos políticos. 3. Implementar una estrategia eficaz de comunicación institucional por parte del CNE que garantice una comunicación externa coherente y oportuna, para así fortalecer la confianza pública y mejorar la capacidad de respuesta ante la desinformación. Esto también debería incluir la publicación inmediata de todas las decisiones y la difusión continua de información de interés público, especialmente en los períodos pre-electorales y postelectorales. 4. Crear un entorno mediático seguro y libre de intimidación para todos los actores, con una protección adecuada para los periodistas en situación de riesgo. 5. Garantizar la aplicación efectiva, por parte de los partidos políticos, de la normativa sobre paridad de género y de alternancia en todos los niveles de candidatura, respaldada por mecanismos de aplicación y sanciones en caso de incumplimiento. 6. Que las autoridades estatales y los partidos políticos adopten políticas y mecanismos para prevenir y abordar de manera efectiva la violencia política de género en la esfera pública y dentro de las estructuras de los partidos políticos. 7. Reforzar la apropiación y el control del CNE sobre la gestión de resultados, por ejemplo, desarrollando un sistema propio de gestión de resultados en lugar de depender de empresas proveedoras.

Próximas elecciones

Todas las recomendaciones deben aplicarse para lograr los errores del pasado y garantizar la transparencia y la credibilidad del proceso en las siguientes elecciones, indicó el jefe de la MOE-UE.

El sistema resultante debe desarrollarse, probarse y auditarse con suficiente antelación a las próximas elecciones, y debe cumplir los más altos estándares de transparencia, dijo.

En ese contexto, adelantó que este 5 de marzo, la MOE-UE organizará un conversatorio para debatir sus recomendaciones de cara a futuros procesos electorales con autoridades hondureñas, instituciones electorales, partidos políticos, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.

La MOE UE estuvo presente en el país del 11 de octubre al 22 de diciembre y contó con 138 observadores procedentes de 26 Estados miembros de la UE, así como de Canadá y Noruega, desplegados por todos los departamentos del país.

Diálogo

De su parte, la embajadora de Alemania en Honduras, Daniela Vogl, expresó que comparte las recomendaciones vertidas por la MOE-UE, pero lo importante es que los hondureños inicien a dialogar.

La confrontación en cualquier escenario nunca es buena, lo importante es que dialoguen, externó.

“Lo importante es que ustedes los hondureños entren en un diálogo y que vean que es lo mejor para ustedes en un sentido democrático”, declaró.

Resaltó que la MOE-UE es independiente, no obstante como país comparten los criterios vertidos en el informe final.

