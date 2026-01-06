No fracturar al PL buscando acuerdo con Libre, le dice Moncada a Nasralla e Iroska

Tegucigalpa – El dirigente liberal José Luis Moncada lanzó una dura advertencia pública al excandidato presidencial Salvador Nasralla y a la diputada Iroshka Elvir, a quienes responsabiliza de promover una alianza con el partido Libre que, según él, está “fracturando” al Partido Liberal de Honduras.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Moncada cuestiona el insistir en una alianza con Libre “para imponer la presidencia del Congreso”, y asegura que esa estrategia solo está profundizando la división interna del liberalismo. “La mayoría Liberal no camina con Libre. Dejen de dividir al PL, Salvador Nasralla e Iroska Elvir”, escribió.

El dirigente también vuelve la mirada al recién pasado proceso electoral y señala directamente a Nasralla por la derrota. Afirmó que a Nasralla, “se le dio todo el respaldo” desde el liberalismo, pero que este “no lo valoró” y se mantuvo rodeado de su círculo cercano. “La derrota fue más por mala conducción que por fraude, no por falta de apoyo del Liberalismo”, subrayó.

Moncada recordó que él mismo favoreció el ingreso de Nasralla e Iroshka Elvir a las filas liberales y, desde esa posición, les exigió que no “dividan la casa que les abrió las puertas”.

Advirtió además que no permitirá que se genere una ruptura interna y afirmó que a su postura “se suman muchos liberales”.

La declaración de Moncada se da en medio de las tensiones entre sectores del Partido Liberal y las propuestas de entendimiento con Libre para la conformación de la próxima directiva del Congreso Nacional, un tema que ha reactivado fisuras y ha puesto en evidencia la disputa por el rumbo de la oposición en Honduras. (IR)