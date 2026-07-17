No existe conflicto con El Salvador por Isla Conejo, afirma viceministro de Defensa

Valle – El viceministro de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), Justo Rafael Cano, aseguró que no existe ningún conflicto con El Salvador por la soberanía de Isla Conejo, al sostener que pertenece plenamente a Honduras.

El funcionario señaló que el país siempre ha defendido su soberanía por la vía del derecho internacional y afirmó que diferentes resoluciones han ratificado que la isla forma parte del territorio.

“Los órganos internacionales determinaron no solo una vez, tres veces, que ese es un territorio hondureño”, expresó.

Las declaraciones surgen luego de que trascendiera el supuesto malestar de autoridades salvadoreñas por la reciente visita a la isla del presidente de la República , en el marco del 57 aniversario del cese de hostilidades de 1969.

No obstante, Cano restó importancia a esas reacciones y recordó que otros mandatarios hondureños también han visitado ese territorio en el pasado.

“Nos pertenece y nosotros como hondureños debemos darle vuelta a la página a cualquier reclamo que haya”, manifestó el viceministro.

Cano hizo un llamado a fortalecer el diálogo entre ambas naciones y evitar cualquier confrontación.

“Hemos aprendido que el mejor camino es el diálogo y los conflictos armados entre nosotros los hermanos centroamericanos ni siquiera como idea deberían existir”, concluyó. AD