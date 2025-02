No están en peligro las elecciones, pero sí la democracia y las libertades, reflexiona Julieta Castellanos

Tegucigalpa – La socióloga Julieta Castellanos criticó al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, acusándolo de bloquear deliberaciones en el Legislativo para favorecer los intereses de la familia presidencial.

– Julieta Castellanos anotó que Luis Redondo protege a la familia presidencial

«Luis Redondo sabe perfectamente que, si daba la palabra, más de 70 diputados iban a votar a favor de esa moción. Él está protegiendo a la familia presidencial», afirmó Castellanos, señalando que la falta de deliberación en el Congreso compromete el equilibrio democrático del país.

Bajo estos términos se refirió la exrectora de la UNAH, al referirse a la moción que no pudo introducir la diputada Fátima Mena en el tema del Tratado de Extradición a Estados Unidos.

Para la académica la imposibilidad de que los diputados presenten mociones libremente refleja la sumisión de Redondo a intereses superiores. «Los diputados no pueden poner una moción porque el presidente del Congreso Nacional es un subordinado”. Aunque haya parlamento, ¿de qué sirve si no se puede deliberar? Si no tienen los votos, solo suspenden las sesiones y regresan cuando el que tiene el poder lo decide, expresó.

A pesar de este panorama, Castellanos descartó que los procesos electorales estén en peligro, pues considera que el próximo gobierno será elegido en elecciones. Sin embargo, advirtió sobre amenazas más profundas: «Lo que está en peligro es la democracia, la pérdida de libertades, la libertad de expresión. Hay peligro de persecución de sectores que no están de acuerdo, ataques a la sociedad civil, académicos y todo aquel que no esté de acuerdo con el gobierno».

Asimismo, lamentó que el oficialismo continúe enfocado en atacar a administraciones pasadas en lugar de presentar propuestas concretas. «Siguen haciendo ataques al pasado sin ver el presente y sin presentar soluciones», concluyó. LB