No estamos peleando aumento de salario, queremos que nos paguen los salarios: Samuel Santos

Tegucigalpa – El presidente del Colegio Médico de Honduras, (CMH), Samuel Santos, dijo hoy que no están peleando un aumento de salario, sino el pago del salario.

En ese contexto, afirmó que continuarán en asambleas informativas en exigencia del pago de su salario.

“No estamos peleando aumento de salario, estamos peleando que nos paguen los salarios”, externó.

Explicó que de manera maliciosa las autoridades de la Secretaría de Salud, (Sesal), han anunciado que se ha acreditado el salario correspondiente a febrero y marzo, no obstante solo se ha recibido el pago de enero y febrero.

Es decir que deben marzo y abril, “nos deben dos meses señores, no hay que mentirle al pueblo”, externó el dirigente gremial.

Insistió que continuarán en asambleas informativas, aunque no se dejará de atender las emergencias.

El presidente de la República cuando andaba en campaña vino a decir que iba a dialogar con los distintos gremios, pero mintió, enfatizó el galeno.

Recordó que exigen el cese de despidos de médicos, el pago de salarios atrasados y formar una mesa técnica conformada por todas las secretarías de Estado.

Las acciones de protesta son indefinidas, zanjó el presidente del Colegio Médico de Honduras. (RO)