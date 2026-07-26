“No está en considerar a delincuentes como si fueran héroes”, dice cardenal Rodríguez y critica perlas falsas de la politiquería y el poder

Tegucigalpa – El cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga centró su homilía dominical en el valor supremo del Reino de Dios, al que comparó con “un tesoro escondido” y “una perla de gran valor”, subrayando que el encuentro con Jesucristo transforma la vida y redefine la escala de valores de la persona.

– Cuestionó que la búsqueda desmedida de poder, el consumismo, la politiquería y la exaltación de la riqueza como símbolo de éxito, no conducen a la felicidad auténtica.

– “Necesitamos humanizar nuestro mundo que se está deshumanizando. Basta pensar en las guerras horribles que están destruyendo comunidades enteras en Ucrania, Gaza, Irán y todo el Oriente Medio y no digamos en nuestro continente fascinados por el dios dinero, el dios poder”, expresó.

“Son tesoros engañosos, son perlas falsas. La búsqueda del poder, la politiquería que infecta nuestras sociedades, que trastorna todos los criterios y que esconde los verdaderos valores. El afán por el dinero, el consumismo desenfrenado, eso que muchos llaman ‘buena vida’, vivir en medio del derroche, de la maldad, del abuso”, sermoneó.

Enfatizó que el sentido de la vida “no está en considerar delincuentes como que si fuesen héroes”, exclamó.

En la parte final de su mensaje, el prelado enfatizó que descubrir ese “tesoro” implica una experiencia interior que llena de alegría y lleva a desprenderse de todo aquello que impide vivir plenamente. “Lo primero que hay que vender es el pecado”, afirmó, al explicar que donde existe el pecado no puede habitar Dios, ni tampoco el verdadero tesoro.

Rodríguez Maradiaga insistió en que muchas personas buscan la realización fuera de sí mismas, cuando “el tesoro está dentro”, en la presencia de Dios desde el bautismo. Retomando a San Agustín, recordó que el ser humano suele vivir distraído en lo externo, mientras descuida su vida interior, lo que genera vacío y falta de sentido.

Crítica a los “tesoros engañosos”

El cardenal también cuestionó con firmeza los valores predominantes en la sociedad actual, a los que calificó como “perlas falsas”. Señaló que la búsqueda desmedida de poder, el consumismo, la politiquería y la exaltación de la riqueza como símbolo de éxito, no conducen a la felicidad auténtica.

“Se consideran héroes a quienes tienen dinero o poder, pero esos no son valores”, expresó, al advertir que estas prácticas deshumanizan la sociedad y alejan a las personas del verdadero sentido de la vida.

En ese contexto, lamentó que muchas personas hoy no sepan “por qué ni para qué viven”, debido a una escala de valores equivocada que —dijo— genera insatisfacción y desesperanza.

Llamado a gobernantes y sociedad

El líder religioso hizo un llamado especial a los gobernantes, recordando el ejemplo bíblico del rey Salomón, quien pidió sabiduría para dirigir a su pueblo. Criticó que, en la actualidad, muchos líderes priorizan intereses políticos o electorales en lugar del bienestar común.

“Qué falta hace que pidan sabiduría a Dios”, expresó, al cuestionar que algunos gobernantes se dejen llevar por ideologías o por el afán de poder, sin responder a las necesidades de los más pobres.

Asimismo, advirtió sobre discursos autoritarios en la región y la amenaza a los procesos democráticos, señalando que el camino hacia la paz y el bien común requiere unidad, diálogo y respeto.

Reprochó que muchos gobernantes solo saben pedir votos sin cumplir a su pueblo cuando ya ejercen el poder. “Aquí a un vecino hemos escuchado a uno que se cree todopoderoso y dice que no habrá más elecciones, por ese camino no se llega a ninguna parte”, tachó.

“Cristo es la perla de gran valor”

En su reflexión final, el cardenal reiteró que el encuentro con Jesucristo es “lo más bello que puede pasar en la vida”, pues solo Él puede llenar las aspiraciones más profundas del ser humano y devolver sentido a la existencia.

“Si Cristo es el gran valor de nuestras vidas, no hemos perdido nada; lo hemos encontrado todo”, concluyó, al invitar a los fieles a renovar su fe y a reconocer en Jesús la verdadera fuente de alegría.

El mensaje cerró con una exhortación a construir una sociedad más humana, en medio de un mundo marcado por conflictos, desigualdad y crisis de valores, insistiendo en que únicamente desde el Evangelio es posible recuperar la dignidad y la esperanza. JS