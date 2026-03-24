No es venganza sino justicia, dice designada presidencial sobre juicio político a Fiscal General

Tegucigalpa – La designada presidencial María Antonieta Mejía esclareció este lunes que la aplicación del juicio político en contra del Fiscal Genera, Johel Zelaya, es justicia y no venganza política.

– Mejía fue de las voces más constantes sobre la exigencia de juicio político para funcionarios que atentaron contra la democracia.

El Congreso Nacional admitió este lunes la denuncia de juicio político a Johel Zelaya y aprobó suspenderlo de su cargo de Fiscal General.

La admisión de la denuncia contó con el voto de 93 diputados de las bancadas del Partido Nacional, Partido Liberal, Demócrata Cristiano (DC) y del Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD).

“No es persecución, es justicia. Pero claro, eso deja de gustar cuando ya no se tiene el control absoluto del tablero”, posteó en su cuenta de red social “X”.

Mejía sostuvo que el país está observando y la historia también, afirmando que esta última tiene buena memoria y no se deja impresionar por discursos reciclados.

Finalmente, sentenció que nadie está por encima de la ley ni de la democracia. AG