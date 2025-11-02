No es una Comisión Permanente la que va a decidir al próximo presidente: Asociación de pastores

Tegucigalpa – Mario Banegas, presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa, reflexionó este fin de semana que no es una Comisión Permanente la que va a decidir al próximo presidente de la nación.

En ese contexto, recordó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el ente encargado de garantizar la transparencia y el respeto a la democracia.

El presidente de la Junta Directiva del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo Guifarro, instaló el viernes la Comisión Permanente, un órgano que, aunque constitucional, arrastra un historial de controversias que lo convierten en un «fantasma» recurrente en la arena legislativa hondureña.

La acción ha generado rechazo de todos los sectores, incluso el de la iglesia.

Al respecto, el pastor Banegas exhortó a la población a practicar un voto masivo.

Reiteró el llamado a la clase política a que procure la paz y deje lado los intereses personales y partidarios y que piensen en los intereses del país y de la población. PD