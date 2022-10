No es un reclamo, iglesia debe consultar primero para no caer en posturas erróneas, responde titular del CN

Tegucigalpa – Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional (CN), reaccionó este miércoles al pronunciamiento que hizo la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica de Honduras, respecto a la legalidad o ilegalidad de la junta directiva del Poder Legislativo hondureño.

Inicialmente refirió que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no tiene nada que aclarar en cuanto a la legalidad de la directiva del Parlamento, ya que tras su elección lo que evitaron es que se rompiera el orden constitucional en Honduras.

Según Redondo, de no haber procedido como lo establece la Ley Orgánica del Legislativo y la Constitución de la República, habríamos sido responsables de que no se restableciera el rompimiento del orden constitucional que se estaba gestando en ese momento.

Y asegura que había grupos de poder interesados en que él no asumiera la presidencia del CN, ante ello, dice actuó conforme lo plantea la Carta Magna y que su elección está publicada de manera íntegra en el diario oficial La Gaceta.

“Creo que hay un poco de desconocimiento, no los culpo porque es un tema que no todos conocen, inclusive hay diputados que después de nueve meses desconocen el procedimiento para mocionar respecto a algunos temas”, subrayó.

El diputado de Cortés, se refirió además a la aplicación de la amnistía política y asegura que está sujeta a la interpretación de los jueces, quienes han hecho algunas consultas por dudas que tienen cuando alguien que se considera perseguido político busca echar mano la normativa.

¿Tiene sentido el reclamo de la Conferencia Episcopal? Se le consultó a Redondo y respondió que no lo toma como un reclamo, ya que él, ha venido viendo publicaciones de ellos durante mucho tiempo en las que buscan de orientar al pueblo hondureño.

“Son buenos los consejos que me dan a mí en privado cuando voy a la iglesia, entonces uno toma decisiones respecto a ello, creo que por alguna razón han puesto varios temas sobre algunas opiniones, pero a veces es mejor preguntar para no caer en errores”, externó.

Sobre su relación con el designado presidencial, Salvador Nasralla, ambos del mismo partido, quien ha dicho en reiteradas ocasiones que ahora el presidente del Congreso no le contesta el teléfono y sobre eso Redondo dijo “primero quiero aclarar, si no me llama como le respondo”.

Agregó que él como presidente del Legislativo, no está llamado a atender una sola bancada, sino con 127 diputados más, además debe comunicarse con el personal, organismos nacionales, internacionales, entre otros “no solo soy el presidente de una bancada”, dijo.

Finalmente se refirió a una presunta reforma al artículo 15 de la Ley de la Junta Nominadora que elegirá a los postulantes de la nueva Corte Suprema, según denunció la diputada Maribel Espinoza “eso solo está en la mente de ella, no está en la agenda del Congreso”, cerró. JP