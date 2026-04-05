“No es posible que podamos construir una Honduras mejor con todos los vicios del pasado”: Cardenal Rodríguez

Tegucigalpa – “Pareciera que no entendemos que se debe cambiar, no es posible que podamos construir una Honduras mejor con todos los vicios del pasado, necesitamos trabajar por la paz, que es también un regalo de la pascua”, exclamó el cardenal Óscar Andrés Rodríguez durante la homilía dominical en la basílica de Suyapa.

En la misa de este domingo de pascua sermoneó que el sepulcro vacío es el triunfo de la vida sobre la muerte, “nos dice que Cristo ha resucitado y vive para siempre”.

Agregó que el amor tiene la capacidad de tener gestos de reconciliación, esto con referencia al discípulo Pedro, que pese a negar tres veces a Jesús, fue perdonado cuando lo fue a buscar al sepulcro vacío.

El cardenal Rodríguez recalcó que “Cristo ha resucitado, Cristo Vive, no morirá jamás. Aquel que fue desechado por los hombres y colgado en una cruz, ha resucitado y su cuerpo resplandece lleno de hermosura”.

Citó que no basta con decir que Cristo resucitó, ahora él nos invita a que participemos de su resurrección y que resucitemos cada día, que hagamos el paso de la muerte a la vida.

“Tenemos derechos a esperar un mundo nuevo, un mundo de amor y de paz, donde brille la justicia, la vida nueva que brota del sepulcro vacío se llama amor. Pedir la resurrección es amar hasta el final, pero el que no ama sigue en el sepulcro y no puede celebrar la pascua”, caviló.

El líder católico mencionó que la resurrección de Cristo nos compromete a defender la vida en un mundo que está matando cada día con guerra, con violencia. “En nuestra Honduras con feminicidios, con tanto asesinato, tenemos que superar y pasar de la muerte a la vida. Tenemos que defender la vida de la naturaleza, estamos llamados a ser los mejores ecologistas y combatir las causas de la pobreza”, meditó.

Puntualizó que en la Honduras de hoy, en medio de los problemas y de la política, la resurrección nos llama a dar pasos adelante. “Pareciera que no entendemos que se debe cambiar, no es posible que podamos construir una Honduras mejor con todos los vicios del pasado, necesitamos trabajar por la paz, que es también un regalo de la pascua”. JS