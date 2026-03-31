Frase del día“No es para hacer del gobierno su potrero privado, sino para servir, pero dejan de servir y se sirven”Por: Proceso Digital31 de marzo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Padre Juan Ángel López • portavoz de la Conferencia Episcopal de Honduras Noticias recientes NacionalesPolicía investiga robo de un millón de lempiras por caso UNIFIN en Choloma Al DíaEl papa espera «mucho amor y hospitalidad» en su visita a España en junio InternacionalesMaría Corina Machado califica de «excelente» su reunión con Marco Rubio Gabriel LevyCuando el cielo volvió a ser azul NacionalesAlcaldía de Arizona alerta de esquema de estafa en criptomonedas en el municipio