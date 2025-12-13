No es opción que un consejero no quiera aparecer en la declaratoria de elecciones: presidente del Colegio de Abogados

Tegucigalpa – El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, señaló este sábado que la declaratoria oficial de los comicios generales es una obligación legal del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE).

A través de su cuenta de red social “X”, indicó que no es una opción de los consejeros no querer cumplir con el mandato que establece la Constitución de la República.

Explicó que la declaratoria oficial de elecciones no es un acto discrecional u opcional ni derecho de Veto de nadie, sino un deber legal y constitucional.

Solórzano que, si un consejero no participa en la declaratoria oficial, legalmente pasa al Congreso Nacional en base en el artículo 205 numeral siete de la Constitución de la República.

“Negarse a cumplir con ese mandato no es una opción, es un delito por omisión e incumplimiento de deberes”, aseveró.

Se ha hablado mucho si el consejero Marlon Ochoa aparecerá o no cuando el CNE quiera emitir la declaratoria oficial de las elecciones generales 2025. AG