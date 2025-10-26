“No es injerencia, son facultades que me da la Constitución”: Rossevelt Hernández

Tegucigalpa – El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Rossevelt Hernández, dijo este domingo que no es injerencia, son facultades que le da la Constitución, cuando solicitó al Consejo Nacional Electoral que le proporcionen copias de las actas de resultados a nivel presidencial que envíen las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

“Hemos hecho esa solicitud de manera respetuosa, no es una injerencia, sino facultades que le da la Constitución, fue un diálogo que se tuvo y donde dimos a conocer nuestro punto de vista, por lo que no es injerencia, es ser garantes del proceso”, manifestó.

Agregó que los consejeros serán los encargados de aprobar o desestimar la propuesta, “nosotros respetaremos su decisión”, sostuvo.

La solicitud se realizará formal, ya que es una recomendación en aras de garantizar el proceso electoral.

Recomendó interpretar bien el artículo 272, “no intentamos ser injerentes, estamos en la disposición de apoyar nada más”, apuntó el máximo jefe militar.

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, señaló que la solicitud de las Fuerzas Armadas de recolectar las actas de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), es una injerencia a la facultad exclusiva del ente electoral.

Indicó, a través de sus redes sociales, que el escrutinio y los resultados a nivel presidencial le corresponde al ente electoral.

Recordó que el artículo 272 de la Constitución ya establece el trabajo que deben de realizar las Fuerzas Armadas. IR