“No es fácil de resolver”, reconoce presidenta de la CSJ sobre conflicto en Colón

Tegucigalpa – La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, reconoció este viernes que “no es fácil” resolver el conflicto agrario y de propiedades en el departamento de Colón.

“Es una situación que se le ha dado mucha atención, pero no es fácil resolver porque esto tiene años de estar allí y se ha venido incrementando”, dijo a periodistas.

Señaló que la situación en Colón no solo incluye la toma de propiedades, sino que ahora debe tomarse en cuenta el crimen organizado y narcotráfico.

Comentó que se conformó en el actual gobierno una mesa técnica para analizar la situación de Colón, pero todavía se tiene que hacer mucho trabajo.

Ráquel Obando indicó que cada persona tiene el derecho de peticionar, especialmente si está amparado en la ley y s hay derechos ancestrales, la ley se los va a amparar debidamente controlado.

Sobre la invasión de una propiedad a la ministra de Turismo, Yadira Gómez, en el sector de El Triunfo de la Cruz, mencionó que es terrible, que a ninguna persona le gusta que le tomen sus propiedades.

“Debemos de tratar de llegar a feliz términos para no seguir en este tipo de lucha”, expresó.

Insistió que se debe seguir trabajando y no rendirse en buscar una solución al conflicto de tierras en Colón. AG