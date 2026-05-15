No es endureciendo penas que se frenará la delincuencia y el crimen organizado, reprocha abogado González

Tegucigalpa – El abogado Fernando González cuestionó las reformas penales que impulsa el Congreso Nacional, al considerar que el endurecimiento de las penas no representa una solución efectiva para frenar la delincuencia común ni el crimen organizado en Honduras.

– Propuso que si se les dará la categoría de terroristas a los pandilleros, igualmente se debería hacer con los que cometen delitos de corrupción.

Durante declaraciones a medios radiales, el profesional del derecho sostuvo que la estrategia actual se enfoca en la reacción y no en la prevención, lo que, a su juicio, limita el impacto de cualquier cambio legislativo. “No es aumentando las penas que se va a detener la criminalidad, sino implementando sistemas sólidos de prevención e investigación”, afirmó.

González comparó la situación de Honduras con países como El Salvador y Costa Rica, donde se han desarrollado modelos más avanzados en materia preventiva. En ese sentido, lamentó que el país continúe rezagado en la construcción de políticas públicas orientadas a anticipar el delito.

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Corruptos de cuello blanco también son terroristas

Uno de los puntos más polémicos de sus declaraciones fue la crítica a la posible clasificación de maras y pandillas como organizaciones terroristas. Aunque aclaró que no defiende a estos grupos, señaló que esta medida debe ir acompañada de acciones similares contra la corrupción. “Así como se pretende declarar terroristas a los pandilleros, también debería considerarse terroristas a los delincuentes de cuello blanco que saquean el erario público”, expresó.

El abogado enfatizó que la corrupción genera un daño equiparable o incluso mayor al de las estructuras criminales tradicionales, debido a los millonarios desfalcos que afectan directamente a la sociedad hondureña. “Hay funcionarios que no tienen tatuajes, pero que lesionan más los intereses del país que muchos pandilleros”, agregó.

Advirtió que catalogar como terroristas a miembros de maras podría responder más a una estrategia de impacto mediático e internacional, alineada con decisiones adoptadas por Estados Unidos, que a una política integral de seguridad.

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El jurisconsulto también alertó sobre posibles efectos contraproducentes de las reformas, como el desplazamiento de delitos. Señaló que, aunque la extorsión ha disminuido en algunos sectores, otros ilícitos como el secuestro y el robo podrían incrementarse. “El problema no desaparece, solo cambia de forma”, indicó.

Puntualizó que Honduras debe transitar hacia un modelo centrado en la prevención del delito y el fortalecimiento institucional, en lugar de continuar apostando exclusivamente por medidas punitivas. “Mientras no se atiendan las causas estructurales, seguiremos reaccionando y ocupando los últimos lugares en seguridad a nivel internacional”, concluyó. JS