No es el momento de juicios políticos, el país enfrenta una situación económica crítica: Wenceslao Lara

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal, Wenceslao Lara, manifestó hoy que no es el momento adecuado para impulsar juicios políticos.

– No es el momento para hablar del juicio político porque no están de acuerdo, respondió el también diputado Mario Segura.

En ese orden, argumentó que el país enfrenta una situación económica crítica marcada por el alza en los combustibles y una inflación que, según advirtió, “seguirá impactando a la población”.

Lara calificó como “irresponsable” que desde el Congreso Nacional se prioricen temas políticos, mientras sectores como el transporte y el comercio enfrentan fuertes pérdidas, además señaló que el incremento en el diésel ha sido significativo en las últimas semanas, afectando directamente la economía nacional.

Asimismo, el congresista reiteró que la prioridad debe ser la adopción de medidas económicas, como el fortalecimiento de subsidios a combustibles clave.

Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, confirmó este martes que hay solicitudes de juicio político contra altos funcionarios del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Hay diputados que nos han manifestado el interés de presentar solicitudes de juicio político en dos líneas contra altos funcionarios electos del Tribunal de Justicia Electoral y otro en el Consejo Nacional Electoral”, dijo a periodistas. (RO)