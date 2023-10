No es culpa mía que interinato se haya demorado, dice rector y asegura que no depondrá postulación

Tegucigalpa – El rector interno de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Francisco Herrera dijo este viernes que no retirará su postulación al cargo por las protestas que realizan 15 estudiantes en la máxima casa de estudios.

“Quiero aclarar que no me estoy reeligiendo, estoy completando un interinato que no es culpa mía que se haya demorado el tiempo que se ha demorado”, indicó.

Dijo que los estudiantes que protestan en la UNAH tienen todo el derecho de estar en contra de su postulación al cargo de rector, pero reprochó la forma que utilizan para expresar su desacuerdo.

Herrera confirmó que presentó su candidatura y será la Junta de Dirección Universitaria (JDU) la que tomará la decisión de aceptarla o no.

“No voy a poder estar al criterio de 15 personas que han estado haciéndose acompañar de grupos que no son universitarios para querer imponer por la fuerza su criterio. Tengo todo el derecho con de presentar mi candidatura, no voy a desistir solo porque unos pocos están en contra”, manifestó.

Calificó como lamentable que un grupo “extraordinariamente minoritario” ejecuten tomas de edificios en la Alma Máter, “hablamos que en las tomas lo que hay con 15 personas que andan envalentonados y que incluso se hacen acompañar de gente que no es universitaria”.

“No cabe ninguna duda que esto no es el sentir de la inmensa mayoría de la población universitaria, tanto docentes, administrativos y la inmensa mayoría de los estudiantes”, subrayó.

Herrera asumió en septiembre de 2017 como rector interino de la UNAH. JS