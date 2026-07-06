No es creando más leyes que se resolverá problema de la violencia contra la mujer, señala Migdonia Ayestas

Tegucigalpa – La coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, señaló que si las instituciones de justicia no se fortalecen, no servirá la creación de nuevas leyes para endurecer penas en los casos de femicidios.

El fin de semana se publicó en el diario La Gaceta de las reformas penales que endurecen penas en los casos de femicidios y crean juzgados especializados a cargo de mujeres.

“No es creando más leyes lo que va a resolver el problema de la violencia contra la mujer, sino hacer que las instituciones funcionen para dar cuenta quienes son los responsables, juzgarlos y establecer las penas”, dijo Ayestas.

(LEER): Publicado en La Gaceta reformas penales que endurecen penas por femicidios

Opinó que estas reformas mandan un mensaje a los perpetradores que si los atrapan tendrán entre 20, 30 y hasta 60 años.

Enfatizó en la importancia de juzgar los casos de femicidios con perspectiva de género con juzgados especializados en la que las mujeres estén a cargo.

Ayestas señaló que se debe fortalecer la investigación científica criminal para dar con los responsables de los casos de femicidios y sean puestos a los órdenes del juez con pruebas sustentadas.

Detalló que en los últimos seis años apenas de 90 a 100 casos fueron judicializados.

Imploró que se debe trabajar en “nuevas masculinidades” en la que se inculca a los niños la enseñanza de la no violencia y la prevención comunitaria. “De que sirve que estemos capturando a los hombres violentos si no les estamos enseñando a no ser violentos”, expresó.

Si no se aplica la ley será papel mojado, y quien debe aplicarlo, son las otras instancias, concluyó. AG