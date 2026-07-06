Frase del día“No es creando más leyes lo que va a resolver el problema de la violencia contra la mujer, sino hacer que las instituciones funcionen para dar cuenta quienes son los responsables, juzgarlos y establecer las penas”.Por: Proceso Digital6 de julio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Migdonia Ayestas • Directora del OV-UNAH Noticias recientes FarándulaU2 lanza ‘Streets of Dreams’, con estribillo en español y vídeo mexicano SaludConfirman muerte de menor de dos meses por tos ferina en Colón FarándulaElton John anuncia dos conciertos de despedida en México tras 14 años de ausencia DeportesEl COI levanta temporalmente la suspensión a Rusia, que podrá competir en Los Ángeles 2028 USA 2026 - ReportajesArgentina, el país donde hasta la red eléctrica se altera cuando juega Messi