Frase del día

“No es creando más leyes lo que va a resolver el problema de la violencia contra la mujer, sino hacer que las instituciones funcionen para dar cuenta quienes son los responsables, juzgarlos y establecer las penas”.

Por: Proceso Digital

Migdonia Ayestas • Directora del OV-UNAH

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